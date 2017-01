Rotterdamse scholen halen achterstanden in

Rotterdam, de stad van leerlingen met de kleinste woordenschat en de grootste leerachterstanden, de laagste Cito-scores en het hoogste uitvalpercentage. Dát is hoe het Rotterdamse onderwijs bekend staat. 'Logisch', wordt vaak gedacht, 'gezien de doelgroep'. Op Rotterdamse middelbare scholen komt gemiddeld 48 procent van de leerlingen uit een achterstandswijk, in de slechtste wijken van Zuid is dat zelfs 63 procent. In de rest van het land slechts 12 procent.



Nou en, stelt onderwijswethouder Hugo de Jonge. ,,Dit is de realiteit en hier moeten we het mee doen. We werken met man en macht aan verbetering. En hieruit'', hij wijst naar een dik pakket met nieuwe cijfers dat voor hem ligt, ,,blijkt dat het Rotterdamse onderwijs in de afgelopen paar jaar enórm de benen heeft bijgetrokken.''



Hoger niveau

Niet alleen zijn de cito-scores aanzienlijk verbeterd, maar maken Rotterdamse scholieren de tussentijdse toetsen tegenwoordig net zo goed als kinderen in de rest van het land. Op het laagste vmbo-niveau zitten tegenwoordig minder leerlingen. Het aantal tieners dat in de eerste drie jaar op de middelbare school een niveau zakt, daalt in de hele stad. Tegelijkertijd klimmen juist méér leerlingen op naar een hoger niveau.



De Jonge laat zien wat er is gebeurd met de achterstanden in woordenschat en begrijpend lezen. ,,Grotendeels weggewerkt'', zegt hij. ,,Tachtig procent van de scholen gebruikt inmiddels een speciale test voor brugklassers en onderneemt daarna actie.''



Ook in het mbo is een opwaartse groei zichtbaar. Tegenwoordig zitten minder jongeren op de lagere niveaus, 1 en 2. Het percentage jongeren op de hogere niveaus, 3 en 4, stijgt. Gunstig, vindt De Jonge. ,,De eisen op de arbeidsmarkt zijn gegroeid. We mogen jongeren niet opleiden voor banen die er niet zijn.''



Uitzonderingen

Het snelste jongetje van de klas is Rotterdam nog niet, en de slechtste wijken van Zuid al helemaal niet. Maar er ontstaan positieve uitzonderingen. Zo behaalden de havisten uit deze wijken vorig jaar hogere eindcijfers dan in Nederland gemiddeld was. En juist in deze wijken daalt het aantal zittenblijvers spectaculair.



,,Of ik tevreden ben?'', vraagt De Jonge hardop. ,,Apetrots is een beter woord. Te lang is gezegd: het is lastig om resultaat te behalen met deze ingewikkelde doelgroep. Maar nu blijkt dat het tóch kan.''