Rotterdamse sporthelden geëerd met eigen toernooi

Zij presenteren hun plannen voor de Rotterdamse Sporticonen vanavond tijdens de Bep van Klaveren Memorial. Met de Coen Moulijn Memorial Cup is dit boksgala nu nog het enige sportevenement in de Maasstad ter nagedachtenis van een lokale sportheld. ,,Terwijl deze stad zoveel iconen heeft voortgebracht waarop we trots moeten zijn,'' zegt Pim Blokland.



Vanwege zijn rol als investeerder bij Feyenoord is Blokland geen onbekende in de Rotterdamse sportwereld. Samen met Peter Goedvolk en Wim van Aalst treedt hij op als geldschieter voor de Rotterdamse Sporticonen.



,,Weet je wie de succesvolste Olympische sporter uit Rotterdam ooit is? Zwemster Rie Mastenbroek, drie gouden medailles en een zilveren in 1936. Ze heeft niet eens een straat. Ze is in Rozenburg overleden. Daar is pas een nieuw zwembad geopend. Niet vernoemd naar Rie. Onvoorstelbaar.''