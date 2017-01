Rotterdamse stappers feesten voor eenzame ouderen en zwerfjongeren

Rijnmondgebied gaat gebukt onder smog

11:52 De tientallen klachten over een ‘olieachtige’ stank die DCMR gistermiddag binnenkreeg, werden veroorzaakt door ongunstige meteorologische omstandigheden in het Rijnmondgenied. Vooral Rotterdam en Den Haag hebben last van de smog en dat lijkt alleen nog maar erger te worden. Daarom zal DCMR de stankcode in de loop van de dag opschroeven naar 2.