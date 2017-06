Rotterdamse Steve Jobs-school stopt: onvoldoende resultaat

Sinds de zomervakantie hadden de leerlingen van De Vierambacht in Rotterdam-West geen eigen klas en leerkracht meer. Iedere scholier hoorde zich elke dag naar eigen inzicht in te schrijven voor drie verschillende workshops, ingedeeld op niveau in plaats van leeftijd. Er werd veelal gewerkt op een moderne manier, met de iPad dus.



Maar niet alle kinderen volgden daadwerkelijk de lessen die ze nodig hadden. Dat kwam vooral doordat de ochtendworkshops niet te combineren waren met de gym-, zwem- en muzieklessen buiten de school.



Toetsen hebben aangetoond dat kinderen dit schooljaar niet de gewenste ontwikkeling hebben doorgemaakt, vertelt een woordvoerder van het schoolbestuur. ,,Bovendien verliep het type onderwijs rommelig en voldeed de software niet aan de verwachtingen."



De ommezwaai is niet niks. De metamorfose tot iPad-school kostte twee jaar aan voorbereiding en een forse investering. Steve Jobs-scholen tekenen meestal een contract van drie jaar met stichting O4NT van Maurice de Hond en betalen tussen de 700 en 3.000 euro per maand. ,,De betaling is direct gestopt", aldus een woordvoerder. ,,We hadden gehoopt dat het anders uitpakte, maar hoe lang geef je iets een kans? Vernieuwend onderwijs mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van leerlingen."



Hoewel de iPad en de gepersonaliseerde aanpak niet van school verdwijnen, zitten kinderen voortaan 'gewoon' weer in hun eigen klas met hun eigen juf of meester die het programma bepaalt.