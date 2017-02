Rotterdamse studenten scoren met game

Een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft een hit te pakken met de game We were here . Zij maakten het spel - een soort digitale versie van een escaperoom - in drie maanden tijd als schoolproject. Inmiddels is het al meer dan 80.000 keer gedownload. 'Het succes heeft ons totaal verrast.'

We were here speel je met zijn tweeën. De spelers bevinden zich ieder in een aparte ruimte van een kasteel en moeten samen puzzels oplossen. Via walkie talkies moeten ze elkaar van informatie voorzien. Daarbij is het zaak dat de spelers zo goed mogelijk beschrijven wat ze zien, vertelt 'creative director' en 'game designer' Lucia de Visser. Een extra moeilijkheidsgraad: de portofoons kunnen storen, net als 'in het echt'.

,,Een voorbeeld: de ene speler ziet een schilderij hangen, met een mythologische figuur erop. Gaandeweg komt die erachter dat de andere speler in een kamer vol met schilderijen staat. Die moet op zoek naar hetzelfde schilderij. Dat correspondeert weer met symbolen waar zijn medespeler naar op zoek moet.''

Escaperoom

De studenten, die de minor Game Design & Development volgen, lieten zich inspireren door het succes van escaperooms. ,,Er zijn nog niet zoveel games die daarop inspelen. Het risico bestond dat dat komt omdat er geen doelgroep voor is, maar het tegenovergestelde is waar.''

We were here is in twee weken tijd al meer dan 80.000 keer gedownload. ,,Dat er zoveel vraag naar zou zijn, hadden we nooit verwacht.''

De makers verdienen er overigens niets aan. ,,We moesten vooraf een keuze maken: gaan we de game gratis beschikbaar stellen of niet? We hebben er lang over nagedacht en besloten uiteindelijk dat we liever 10.000 mensen hebben die het downloaden en ons feedback geven, dan dat honderd gamers het zouden kopen en misschien ontevreden zouden zijn.''