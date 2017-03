Rotterdamse vinding Travis laat je tachtig talen spreken

Vorige week presenteerde Rotterdammer Lennart van der Ziel met zijn compagnons de Travis Translator, een nieuw, handig vertaalcomputertje op het Mobile World Congress in Barcelona, ’s werelds grootste telecombeurs. ,,Net als iedereen hebben wij ook ervaring met taalbarrières. Als toerist op vakantie, maar ook op zakenreis. Daar willen we een oplossing voor bieden.’’



Travis werkt eigenlijk heel simpel. ,,We combineren het beste van de ruim 70 vertaalapps die beschikbaar zijn in een apparaatje. Dus niet als energie slurpende app. Je kan een taxichauffeur in Tokio of Moskou gewoon in het Nederlands vertellen waar je naartoe wilt. Zodra je stopt met praten gaat het apparaat vertalen en herhaalt een stem wat je hebt gezegd in het Japans of Russisch.’’



Hij vervolgt: ,,Door de gps-functie herkent het apparaat waar je bent. Maar je kan ook makkelijk zelf een taal instellen. Door artificial intelligence wordt de vertaalprestatie steeds beter naarmate meer mensen ons gebruiken!’’