Rotterdamse vrouw (21) vecht voor haar leven

Geluidsoverlast

Buren vertellen dat Janssen in de clinch lag met de neergeschoten buurvrouw van wie ze niet weten hoe ze heet. ,,Ze woonde hier ook nog niet zo lang'', zegt de een. ,,Hij zeurde over geluidsoverlast die door haar zou worden veroorzaakt'', reageert de ander. ,,Maar wij hebben nooit problemen met haar gehad. Vreselijk dat haar dit nu is overkomen. Ik woon hier met een gezin met twee jonge kinderen. Hier schrik ik wel enorm van.''



De politie zegt de ruzie over geluidsoverlast niet te kunnen bevestigen. ,,We doen nog onderzoek naar de toedracht van het schietincident'', aldus een woordvoerder. ,,We weten bijvoorbeeld ook nog niet of het slachtoffer de deur uit ging om naar haar werk te gaan of dat ze studeert. We hebben haar in elk geval nog niet kunnen spreken.''



Gerard Janssen was bij politie en justitie geen onbekende. Die maakten decennia geleden al kennis met de gepensioneerde zeeman nadat hij een taxichauffeur had mishandeld. Janssen leefde jaren nog daarna in de overtuiging dat door allerlei instanties een complot tegen hem werd gesmeed.



Enkele jaren terug kreeg justitie hem zo ver dat hij zich onder behandeling liet stellen door een ggz-instelling. Erg lang hield Janssen dat niet vol.