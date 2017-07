Weldoener stopt haar levenswerk na bedreiging

Een Rotterdamse die tien jaar geleden een school opzette voor arme kinderen in Colombia, is plotseling gestopt. Ze ontvangt doodsbedreigingen, schrijft ze aan haar donateurs. Het bestuur van de stichting probeert de school open te houden.

Nathalie Rietman was 22 jaar toen zij tijdens een stage in de toeristische kuststad Cartagena geconfronteerd werd met straatkinderen. ,,Ik studeerde toen tropische landbouw, maar op dat moment besloot ik dat het harder nodig was om deze kinderen te helpen'', schrijft ze op haar website. Ze opende een school met haar stichting La Vecina, Spaans voor de buurvrouw. Want, zei Rietman daar eens over: ,,Een buurvrouw is geen familie, maar wel een thuis.'' Ze kreeg direct steun van talloze Nederlandse donateurs.

Het was haar levenswerk, zegt Pauline Fuhri Snethlage, voorzitter van de stichting. Het kwam als een volslagen verrassing toen de oprichtster onlangs zelf de stekker eruit trok. ,,Ze voelde zich onveilig, zei ze. Als bestuur hebben we gezegd: we snappen dat je dan niet wilt doorgaan. Maar we zijn wel gaan kijken naar mogelijkheden om de school open te houden, zeker nadat ouders hadden aangegeven dat graag te willen.''

Zonde

Quote We hebben de school open weten te houden tot aan de zomervakantie Pauline Fuhri Snethlage Het bestuur ging poolshoogte nemen of de kinderen veilig waren. ,,Het lijkt erop dat de bedreigingen aan haar persoonlijk waren gericht. We wilden dat de kinderen hun schooljaar konden afmaken en het liefst hun hele school. We hebben de school open weten te houden tot aan de zomervakantie. Er zitten 115 kinderen op, verspreid over zeven klassen. Het zou zonde zijn om nu te stoppen.''



Wat aan de bedreigingen ten grondslag lag, weet Snethlage niet. ,,We hebben er niet onze vinger achter weten te krijgen.''

Een Colombiaanse radiozender bericht dat volgens de lokale gemeenschap Rietman de kinderen in de steek liet nadat ze verliefd zou zijn geworden op een Cubaan. Rietman komt ook aan het woord. Ze blijft erbij dat bedreigingen haar vertrek hebben ingeluid. Van wie de bedreigingen komen weet ze niet, maar ze neemt ze serieus, zeker omdat het geweld in de wijk de laatste maanden is toegenomen. ,,Er zijn veel belangen, veel groepen hier. De school staat op de laatste plek waar nog hotels gebouwd kunnen worden. Het lijkt erop dat er mensen zijn die de school weg willen hebben.''

In een bericht aan de donateurs heeft het bestuur laten weten zonder Rietman verder te gaan. Dat doet niets af aan haar werk, benadrukt Snethlage. ,,Ze heeft zich met hart en ziel ingezet. We willen door met haar, maar de kaarten liggen nu eenmaal zo.''

Rietman heeft niet gereageerd op vragen van deze krant.