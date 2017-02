Rotterdamse zeeheld Piet Hein komt in stripvorm

Hockeyclubs staan stil bij omgekomen Marieke (10)

7:01 Veel hockeyclubs in de regio Rijnmond staan vandaag en morgen stil bij de overleden 10-jarige Marieke Verheul, speelster van de D4 van hockeyvereniging Voorne uit Hellevoetsluis. Bij alle thuiswedstrijden in sporthal De Morgenstont wordt een minuut stilte in acht genomen. Ook bij de uitduels van HC Voorne is de gastverenigingen gevraagd daaraan mee te werken.