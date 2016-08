Rotterdamse 'zeiknota' moet einde maken aan wildplassen

Dat staat in de nota Openbare toiletvoorzieningen, door het stadsbestuur omgedoopt tot de Zeiknota. ,,Bij een aantrekkelijke, gastvrije en trendy stad horen openbare toiletvoorzieningen'', is te lezen in de nota. ,,Ervaring leert dat er bij hoge nood een tekort is aan toiletten.'' Daarnaast moet er een eind komen aan het wildplassen wat voor veel overlast zorgt. Vooral bij bewoners van het stadscentrum.



De meeste toiletten zijn nu overdag toegankelijk omdat zij zich bevinden in winkels, culturele instellingen of restaurants. ,,Na sluitingstijd is het lastiger om een toilet te vinden'', constateert verantwoordelijk wethouder Joost Eerdmans in de nota.



De komende jaren komen er daarom openbare voorzieningen bij het Willemsplein, Eendrachtsplein, Oude Haven, Vroesenpark, Roel Langerakpark, Kralingse Bos, Het Park en nog negen nader te bepalen locaties. Daarnaast worden bezoekers en bewoners beter voorgelicht over de mogelijkheden.



Hoge nood-app

Zo worden er bij winkels met toiletten icoontjes bij de voordeur geplakt. Ook komt er een 'hoge nood-app' en wegwijzers naar de openbare wc's. Om tegelijkertijd ook het wildplassen aan te pakken neemt de handhaving toe. In stegen waar vaak wordt geürineerd wordt het licht gedimd en er worden flyers uitgedeeld met daarop de dichtstbijzijnde wc. Wie wordt betrapt op wildplassen krijgt een boete van 140 euro.