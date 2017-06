Rotterzwam slaakt noodkreet na brand: 'We zijn bijna alles kwijt'

HELP ROTTERZWAM UIT DE BRAND Dinsdag 23 mei 2017 is een zwarte dag voor RotterZwam. Die dag is door een brand in BlueCity 010 onze volledige bedrijfsruimte bedekt onder een dikke laag giftig roet. Het resultaat: op enkele machines na zijn we alles kwijt. Alles waar we de afgelopen 5 jaar zo hard aan gewerkt hebben.