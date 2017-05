Royston Drenthe lanceert kampioensrap

‘Spetterende dollemansrit’ nieuwe trekker in Attractiepark Rotterdam

15:05 In een echte reddingsboot met een noodvaart de Maashaven in plonsen. Als het plan van ondernemer Hennie van der Most en ingenieursbureau KCI uit Schiedam wordt uitgevoerd, kan zo’n ‘spetterende dollemansrit’ in 2018 al worden gemaakt in Attractiepark Rotterdam op het oude AVR-terrein in Charlois.