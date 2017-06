Roze confetti in Rotterdam voor Tom Dumoulin

UpdateNa een roze verlichte Erasmusbrug en roze water in de Hofpleinfontein, was er vandaag roze confetti in Rotterdam voor wielrenner Tom Dumoulin. De winnaar van de Giro d’Italia werd door zijn sponsor Sunweb in de schijnwerpers gezet.

Een beetje wiebelig stapte hij uit de auto bij het hoofdkantoor van Sunweb op de Bahialaan, een bedrijvenstraat pal naast de A16. Om tijd te sparen was Dumoulin met een privéjet van Maastricht naar Rotterdam gevlogen, maar dat was vanwege de harde wind geen prettige vlucht. ,,We werden heen en weer geschud, dat is me slecht bekomen. Ik ben een beetje misselijk.’’



Niettemin beklom de renner zonder morren het podium om het personeel van Sunweb, voor de gelegenheid uitgedost in het roze, toe te spreken. Het winnen van de Giro brengt plichtplegingen met zich mee, en Dumoulin vindt het niet erg. Al zal hij nooit wennen aan de enorme hoeveelheid aandacht die zijn prestatie teweeg brengt. ,,Ik kan niet meer over straat lopen, wordt overal herkend. Dat vind ik heel heftig.’’

Trots

De Limburger is trots op zijn prestatie, die hem een zalmroze beker in spiraalvorm opleverde. Mooi is ie niet, moet Dumoulin bekennen. ,,Hij staat thuis nu nog op het dressoir, maar ik denk niet heel lang. Het is een van de mooiste prijzen om te winnen, maar vooral vanwege de betekenis.’’

Sunwebdirecteur Joost Romeijn is in zijn nopjes met Dumoulin. ,,Zijn overwinning is een droomstart voor een sponsorschap’’, zegt de Rotterdamse ondernemer, die de renner tot 2022 heeft vastgelegd. ,,We hebben lang voetbal gesponsord, maar dan staat je naam alleen op een shirt. Nu zijn we naamgever van een team’’, verklaart hij de overstap naar het wielrennen. ,,Het is een sport waarmee we ons als reisorganisator internationaal kunnen profileren. Het heeft ons al megaveel aandacht opgeleverd. Dat smaakt naar meer. Hopelijk ooit ook een Tourwinst.’’