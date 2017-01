Ruimen van WOII-bommen in Rotterdam kostte miljoenen euro's

Het ruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog heeft in Rotterdam in 2016 ruim 5,3 miljoen euro gekost. De gemeente betaalde dik 1,1 miljoen aan het verwijderen van explosieven uit ’40-’45, de rest kwam voor rekening van derden.

Overigens kunnen de ‘bommenruimers’ een fiks deel van de uitgegeven miljoenen terugvorderen bij het Rijk. Die vergoedt 70 procent van de gemaakte kosten, waardoor de stad vorig jaar per saldo 3,3 ton kwijt was aan dit soort klussen. ,,Daarmee is rekening gehouden in de begroting’’, schrijft b en w aan de gemeenteraad.

Dit jaar kan er overigens nog een fikse kostenpost bijkomen, als de WOII-bom onder een woning aan de Claes de Vrieselaan moet worden weggehaald. Deze Britse blindganger uit 1941 is inmiddels gelokaliseerd door specialisten, maar onderzocht wordt nog of er woningen moeten worden gesloopt om het projectiel onschadelijk te maken. ,,De risico’s van de aanwezigheid van deze bom worden nu in kaart gebracht’’, aldus een woordvoerster van de stad.

Doelwit

Rotterdam was tijdens de oorlog vaak doelwit van bombardementen. Behalve de Duitse vernietiging van het stadshart op 14 mei 1940 werd de Maasstad nog honderden keren getroffen door geallieerde bombardementen. Berucht is het ‘Vergeten Bombardement’ op 31 maart 1943, waarbij door Amerikaanse bommenwerpers afgeworpen 1000-ponders op drift raakten, en op Bospolder-Tussendijken terecht kwamen. Er waren 401 doden te betreuren.