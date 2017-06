Rumoer in waterschapsland; extra loon blijft uit

Vertrouwen

De zuiveringstechnici, crisiscoördinatoren en dijkinspecteurs hebben het vertrouwen in hun werkgever inmiddels verloren en roepen de dijkgraven vrijdag op om eindelijk over de brug te komen. Het protest begint vrijdag om 10.00 uur.



,,In veel overheidssectoren is die 1,4% extra inmiddels uitbetaald en ook aan de waterschappen is dit geld inmiddels beschikbaar gesteld, maar nog niet uitgekeerd aan de werknemers, terwijl dit wel daarvoor bestemd is’’, zegt FNV-bestuurder Xander van der Scheur. ,,De werkgever gebruikt als argument dat de werknemers er geen recht op hebben omdat de pensioenpremies in 2016 minder zijn gedaald dan gedacht. Maar dat is klinkklare onzin.’’