Run door Arboretum Trompenburg

Column Respect

8:43 Tot op de dag van vandaag is mijn moeder onze basisschoolleraren 'eeuwig' dankbaar: ,,Ik wilde zo graag dat jullie het goed deden op school, maar stond machteloos door het sociaal isolement waarin ik zat. Jullie vader was altijd aan het werk, ik was analfabeet en sprak de Nederlandse taal niet.''