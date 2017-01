Run op kluswoningen in oude schoolgebouwen

De Utrechtse vastgoedontwikkelaars schrokken zelf ook wel een beetje nadat ze de oude school in de Maximiliaanstraat (1914) in de etalage hadden gezet. Het project stond amper online of de aanmeldingen stroomden binnen. Aan het einde van de rit waren er voor elk appartement gemiddeld twintig belangstellenden.



,,We wisten dat er in Rotterdam veel animo is voor kluswoningen'', zegt Martijn Otterspeer van ontwikkelaar This is Up. ,,Maar dit verraste ons zelfs. We krijgen nog steeds een paar aanmeldingen per week voor de Maximiliaan. Die mensen moeten we teleurstellen. Alle woningen zijn toegewezen.''