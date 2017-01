Rustige jaarwisseling voor ziekenhuizen in regio Rotterdam

Dode gevonden na brand in woning in Vlaardingen

17:58 Na een korte hevige brand in een woning aan de Sprinterplaats in Vlaardingen is aan het begin van de avond een overleden persoon gevonden. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en hoe de brand is begonnen. De brandweer en politie zijn samen een onderzoek gestart.