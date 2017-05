Rutger (23) op voetbalavontuur in de Verenigde Staten

Toch heeft de huidige speler van derdedivisionist Capelle nog even getwijfeld. ,,Anderhalf jaar geleden ben ik voor het eerst benaderd. Mensen van Kingstalent, een bemiddelingsbureau, kwamen bij een wedstrijd van me kijken en vroegen of ik er iets voor voelde. Eerst ging ik er niet echt op in, maar later besloot ik toch naar de opties te kijken. Ik moest wedstrijdbeelden van mezelf opsturen en daarna meldde een aantal universiteiten zich. Uiteindelijk ben ik met mensen van Charlotte gaan praten in een hotel in Amsterdam en kwamen zij kijken bij de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels.''



Later vloog hij zelf voor een paar dagen naar Amerika en besloot een aantal dagen geleden om de stap definitief te zetten. ,,Het bemiddelingsbureau regelt in principe alles en helpt ook bij de onderhandelingen. Charlotte biedt me uitstekende voorwaarden. Ik krijg daar geen salaris of iets dergelijks, maar mijn studie, onderkomen en vervoer worden allemaal vergoed. De competitie loopt van augustus tot december. In vijf maanden tijd speel je dus een heel seizoen. Het andere half jaar is het voornamelijk trainen en oefenwedstrijden spelen tegen profclubs en dat zijn goede krachtmetingen.''