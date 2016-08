Ruzie in Rotterdams café mondt uit in steekpartij

Publiekstrekker Aeolus klaar voor We­reld­ha­ven­da­gen

14:44 Het werkschip Aeolus is vandaag aangemeerd in de Parkhaven in Rotterdam. Het schip is één van de publiekstrekkers tijdens de Wereldhavendagen. De Aeolus van de Rotterdamse waterbouwer Van Oord kan op vier poten op de zeebodem staan en is speciaal ontworpen voor de bouw van windparken.