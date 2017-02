Ruzie mondt uit in schietpartij

Drenthe stopt en is voortaan Roya2Faces

19:08 Het tumultueuze voetballeven van Royston Drenthe is definitief ten einde. In het fonkelnieuwe nummer Paranoia is ‘Roya2Faces’ - zoals de artiestennaam van Drenthe luidt - al rappend duidelijk over zijn toekomst. ,,Blijf niet vragen naar die voetbalzaken, want ik wil rappen.”