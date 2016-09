Ruzie rond containers wankele rederij bijgelegd

Eerder al werd ECT door de rechter op de vingers getikt voor de onkostenvergoedingen die het bedrijf in de Rotterdamse haven in rekening bracht voor het vrijgeven van containers van de nagenoeg failliete Koreaanse rederij Hanjin. Er staan, naar verluidt, in Rotterdam enkele duizenden Hanjin-containers te wachten om opgehaald te worden.



In een kort geding, aangespannen door Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, Fenex en Fenedex, bepaalde de rechter vrijdag dat ECT's tarieven te hoog waren. De onkostenvergoedingen konden oplopen tot 1.500 euro plus een borg van maximaal 5.000 euro. Nu zijn het overslagbedrijf en de organisaties een bedrag overeengekomen van maximaal 500 euro. De borg kan nog steeds oplopen tot 5.000 euro. Het overleg tussen partijen heeft geleid tot wederzijds begrip, laten de voormalige kemphanen in een persbericht weten.



Stilvallen

Hanjin was goed voor ongeveer 5 procent van het vervoer van standaardzeecontainers naar de Rotterdamse haven. Veruit de meesten reisden via ECT. Zouden de containers niet worden afgeleverd, dreigen fabrieken stil te vallen en komen bedrijven in de problemen, schetst EVO.



De problemen bij Hanjin, de op zes na grootste rederij ter wereld, staan niet op zichzelf. Containerrederijen verkeren sinds het uitbreken van de financiële crisis nog altijd in zwaar weer.