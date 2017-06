Samen leren over dementie

In de verzekering

De cursus Beter Thuis met Dementie is ontwikkeld naar Australisch voorbeeld, waar een ouderenpsychiater er in 1985 al mee begon. Met goede resultaten. De mantelzorgers bleken minder psychische klachten te hebben, de partners met dementie minder gedragsproblemen. De partner met dementie ging later naar het verpleeghuis.



De cursussen voor mantelzorgers en hun partners met dementie vinden in Nederland plaats in het kader van een driejarig wetenschappelijk onderzoek, om te zien of de cursus hier dezelfde effecten heeft. De hoop is dat de cursus onder de verzekering kan vallen, waardoor deze op meer plaatsen in Nederland aangeboden wordt.



In totaal zijn 144 stellen nodig voor het onderzoek. De helft volgt de cursus, de andere helft vult slechts vragenlijsten in om te zien of de cursus verschil maakt. De laatste groep krijgt aan het einde van het onderzoek een uitje aangeboden.



Er zijn nog stellen nodig, waarbij bij een van de partners de diag­nose dementie is gesteld. Meer informatie op beterthuismetdementie.laurens.nl.