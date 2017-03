Samen seksen

Het ging me om de Stelling van Nederland, een discussieprogramma onder leiding van Jort Kelder, dat vorige week via de NPO tot ons kwam vanuit Kantine Walhalla op Katendrecht. Een zaal vol Rotterdammers besprak de staat van ons land, ieder had een seconde of 23 spreektijd.



Eerst was er een vrouw met een wit mutsje, die zei dat burgers in Nederland niets meer te zeggen hebben. Toen kwam er een zanger die zei dat het leven hier juist 'heel leuk' is. Daarna dook een boze man uit IJsselmonde op, die zei dat de vele buitenlanders in zijn buurt ervoor zorgen dat niemand zijn huis nog wil kopen. Hij kreeg bijval van een vrouw die stelde dat de voertaal in de Afrikaanderwijk tegenwoordig Turks is. Waarop een dame uit de genoemde wijk stelde dat dat grote onzin was.