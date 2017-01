Schaakgrootheden op bezoek in De Kuip

,,De wereldster is gearriveerd in Rotterdam’’, twitterde Rotterdam Topsport na de aankomst van Carlsen. Na een groepsfoto op het veld, ging de Noor samen met zijn collega’s – onder wie de Nederlandse grootmeesters Loek van Wely en Anish Giri – naar de tweede verdieping van het Maasgebouw, waar de wedstrijden worden afgewerkt.



Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst verrichtte de officiële opening van de vijfde speeldag door een gongslag te laten klinken. Het schaken in het Feyenoord-stadion valt binnen het kader van 'Chess on Tour', waarbij de laatste jaren steeds een aantal ronden van het Tata Steel-toernooi op locatie wordt verspeeld. Zo werd er al in het Rijksmuseum, het Spoorwegmuseum, Nieuwspoort in Den Haag en de High Tech Campus in Eindhoven gespeeld.



,,De Kuip vormt een prachtig decor voor de grootmeesters om hun partijen te spelen", zei Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel Chess Tournament eerder. ,,En niet alleen de grootmeesters zullen achter het schaakbord plaatsnemen. Samen met de Gemeente Rotterdam en de schaakverenigingen gaan we ook jongeren uit de Maasstad bij dit topevenement betrekken. "