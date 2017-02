Schaatsbaan Rotterdam breekt record met 156.000 bezoekers

,,Onze naam is definitief gevestigd’’, zegt hij. ,,De schaatsliefhebbers hebben ons omarmd.’’ Met nog twee weken te gaan, denkt de organisatie aan het einde van de rit op 165.000 à 170.000 uit te komen.



Het winnende stadsinitiatief van 2013 kende dit seizoen een vliegende start. De eerste maand kwamen al 59.000 gasten door de draaihekjes, waarmee de basis voor het record werd gelegd. De initiatiefnemers zien er paar redenen voor dit succes. ,,Het ijs is uitstekend, mede door de laag vulkaanas die we als bodem voor de 400-meterbaan hebben gebruikt. Daardoor is het ijs strakker en sneller. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zeggen de mensen die hier komen schaatsen.’’



Bovendien is het centrale ‘horecaplein’ praktischer ingericht en is de sfeer uitstekend. ,,Het is een combinatie van beleving, de kwaliteit van het ijs en reputatie. Mensen die hier zijn geweest, vertellen het door’’, luidt de uitleg. Dat belooft wat voor volgend jaar, als in Pyeongchang in Zuid-Korea de Olympische Winterspelen worden gehouden. ,,Dat is in februari 2018, en daar zullen we zeker van meeprofiteren. Bovendien vieren we dan ons eerste lustrum.’’



De schaatsbaan blijft in Kralingen tot 1 maart.