Schaatsbaan Rotterdam raast op record af

De schaatsliefhebbers komen van heinde en verre, zegt woordvoerder Tijs Nederlof, om ijspret te maken op de sfeervolle overdekte funbaan of de supersnelle 400-meterbaan. Niet zelden is het volle bak op beide pistes en is ook het belendende winterplein - mét koek en zopie - afgeladen.



De vierde editie van dit winnende stadsinitiatief van 2013 kent in elk geval een vliegende start: in een krappe maand kwamen 59.000 gasten door de draaihekjes, tegen 54.000 in dezelfde periode vorig jaar. ,,Als we zo doorgaan, komen we aan het einde van de rit boven de 160.000 uit. Dat zou een record zijn'', luidt de uitleg.



Volgens Nederlof zijn er meerdere redenen aan te wijzen waarom het dit jaar loopt als een trein op het terrein van hockeyclub Leonidas aan het Toepad. Ten eerste zijn er veel schaatsers die de goede ervaringen van vorige jaren nóg eens willen beleven. ,,Bovendien is het complex nu ruimer opgezet'', klinkt het. ,,We hebben de bar een stukje verplaatst en het restaurant, zodat schaatsers zich veel makkelijker kunnen bewegen. Alles is ook veel beter zichtbaar geworden. De routes zijn duidelijker.''