Schade ramkraak juwelier groter dan de buit

Omwonenden werden door een enorme klap ruw uit hun slaap gehaald en belden de politie. Agenten troffen een zware ravage aan. Het extra dikke veiligheidsglas was uit de sponningen gereden en meubilair in de zaak raakte zwaar beschadigd.



Eigenaar Basim Bozkus (40) had Atelier Juwelier, zoals de winkel heet, per 1 januari overgenomen en zou ‘m 4 april feestelijk openen. ,,We waren net klaar met de verbouwing en zouden de zaak gaan inrichten,’’ vertelt Bozkus. ,,Er zijn maar weinig sieraden gestolen; voor een totale waarde van zo’n 5000 euro. De schade aan de winkel is vele malen groter. Die loopt in de tienduizenden euro’s, ben ik bang.’’