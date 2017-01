Schaken voor een slimmere stad

Contact en rust

Dammen en schaken als middel om met jongeren in contact te komen. ,,En dan bedoel ik echt contact, dus in alle rust met elkaar van gedachten wisselen over de meest uiteenlopende onderwerpen’’, vertelt gebiedsmanager Peter Steenbergen van Thuis Op Straat (TOS) in Feijenoord. Sinds drie jaar behoort het dam- en het schaakbord tot de standaarduitrusting van de stichting, die in Rotterdam al ruim twintig jaar spelactiviteiten voor kinderen organiseert. ,,Mijn credo is: laat ze maar nadenken’’, zegt Steenbergen. ,,Niet alleen over de beste zet, maar ook over wat ze nu daadwerkelijk bezighoudt. Door met jongeren te dammen of te schaken kom je beter met ze in contact dan door ze achter een bal aan te laten hollen.’’ Het idee om denksporten toe te voegen aan het aanbod, ontstond min of meer bij toeval, herinnert Steenbergen zich. ,,Een meneer uit Afghanistan meldde zich in het kader van de tegenprestatie en vertelde in zijn land van herkomst dam- en schaakkampioen te zijn geweest. Schuif maar aan, heb ik hem gezegd. Het bleek onmiddellijk een succes te zijn.’’