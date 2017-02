Scheidsrechter (60) strijdbaar na gebroken neus: Ik ga gewoon door

De wedstrijd tussen de teams Steeds Hooger 3 en Kocatepe 7 verliep goed, tot de thuisclub de 2-0 maakte. ,,Nu gaan we ze pakken'', hoorde ik de spelers van Kocatepe zeggen. ,,Met geschreeuw en gebaren probeerden ze me bang te maken, zodat ik in hun voordeel zou fluiten. 'Ben je blind of zo?', riepen ze. Dat zorgde er juist voor dat ik harder ging optreden. Ik zei: wie commentaar heeft, krijgt een vrije trap tegen.''



Gedoe op het veld is hem na een half leven als scheidsrechter niet vreemd, maar nooit eerder liep het zo uit de hand. Vijf minuten voor tijd gaf hij een speler, omdat die iemand onderuit haalde, rood. ,,Hij nam een sprint en gaf me een kopstoot, waar ik nu nog steeds onder lijd.''