Schiedam heeft gracht 'terug' en viert dat met waterfonteinenshow

Brugopening werd Rotterdammer (41) op de fiets fataal

11:59 De man die gisteren dood is gevonden op een pijler onder de Spijkenisserbrug is een 41-jarige Rotterdammer. Uit politieonderzoek blijkt dat hij al zaterdagavond naar beneden is gevallen. Dat is volgens een politiewoordvoerster gebeurd tijdens een brugopening.