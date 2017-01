Schiedam laat ex-gevangenen voorlichting geven op scholen

In­ko­mens­ver­schil­len in Rotterdam nemen toe

11:42 De inkomensverschillen in Rotterdam nemen toe. Terwijl het aandeel hoge inkomens (vanaf 32.100 euro per jaar) licht is gestegen, is het ook het aantal huishoudens met een laag inkomen (tot 19.800 euro) toegenomen, tot ruim de helft (51 procent). Ter vergelijking: in de gemeente Lansingerland heeft slechts een kwart van de bewoners weinig te besteden.