Schiedam-Oost is verder verpauperd. 'De wijk? Ik heb het opgegeven'

Polen

,,Het is hier een getto", zegt een man die al 43 jaar in de buurt woont. ,,Het wordt steeds erger. Dealers, wietkwekerijen, Polen, Bulgaren, soms met veertien man samen in een huis. Ik heb een grote fout gemaakt om niet op tijd weg te gaan. Ik heb het opgegeven. Nee, u mag mijn naam niet opschrijven. Wat denkt u dat er gebeurt als mijn gegevens in de krant staan? Dan vliegen de stenen door de ruit."



Even verderop op de Boerhaavelaan staat Wil Post te praten met buurtgenoten Toos de Graaff en Joke Vooys. ,,We hebben het over de straat", wijst De Graaff. ,,Die is nu al sinds september afgesloten omdat hij opgeknapt zou worden. Het moest in november klaar zijn. En er gebeurt niets." Post: ,,Je wordt 's avonds bijna doodgereden door de brommers die over de stoep scheuren." De Graaff: ,,Dat hek is met oud en nieuw in de fik gestoken. Het ligt er nog steeds."



Ze voelen zich in de steek gelaten door de gemeente, die de straat er al een half jaar troosteloos laat bijliggen en die niet komt als iemand weer eens zijn vuilnis op straat smijt. Vooys: ,,Vorige week nog. Iemand had de helft in de container gegooid en de helft laten liggen. Ik heb hem aangesproken, maar dat hielp niet. Dus ik bellen: zeggen ze tegen mij dat ik het aan de straat moet zetten!"



In de steek gelaten

Bijna de helft van de ramen in de straat zijn permanent gesloten. ,,Het is verschrikkelijk", zegt Post, die ook al ruim 40 jaar in de straat woont. ,,Het zijn allemaal panden van huisjesmelkers. Niemand kijkt of je hier misschien illegaal woont, of het wel klopt. Ze zeggen dat ze wel controleren, maar in al die tijd heb ik zelf maar één keer controle aan de deur gehad. "