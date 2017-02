Schiedammer (21) opgepakt voor mishandeling scheidsrechter

De scheidsrechter gaf vijf minuten voor het einde van het duel een rode kaart aan een speler, omdat die iemand onderuit had gehaald. De voetballer haalde verhaal en gaf Sewnandan een kopstoot. De dader trok direct na de kopstoot zijn voetbalshirt met rugnummer uit om het meteen weer binnenstebuiten aan te trekken, aldus de politie. Daarna ging hij er vandoor. De politie startte een onderzoek naar de identiteit van de dader en arresteerde gisteren de man uit Schiedam. Hij zit vast.



Scheidsrechter Sewnandan hield een gebroken neus en meerdere kneuzingen in zijn gezicht over aan het incident. Hij heeft de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan. Niet uit angst - dat staat hij zichzelf niet toe - maar door de pijn. Ook heeft hij veel moeite met ademen.



Toch is de arbiter strijdbaar. Vrijdag moet hij zich weer melden in het ziekenhuis. Als de artsen het goed vinden, gaat hij diezelfde avond weer fluiten. ,,Als ik me bang laat maken door zulke mensen, heb ik geen leven meer.''