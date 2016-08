Schiedammer (42) gewond bij steekpartij

Sneeuwwitte smulpapen eten buik rond in Cruise Terminal

28 augustus Niet morsen, lijkt het dringende advies bij het spectaculaire culinaire festijn Diner en Blanc in de Cruise Terminal in Rotterdam. Want een wijntje ondersteboven, een ongewilde lancering van een lepeltje met een pittig sausje of een beetje lullig wegstuiterende aardbei, en je sneeuwwitte outfit is in één klap bedorven.