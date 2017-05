Schiedammer (58) ontkent moorden op prostituees in Rotterdam

Pin­da­kaas­win­kel: We komen naar de Markthal

3 mei De Pindakaaswinkel komt naar de Markthal. Dat meldt deze Amsterdamse onderneming op zijn facebookpagina. Met 10 verschillende smaken strijken ze volgens directeur Michiel Vos neer in de koopkathedraal, waar op 9 mei een kraam wordt geopend. ,,Alles is in kannen en kruiken’’, bevestigt hij. ,,We gaan ervoor in Rotterdam.’’