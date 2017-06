Schiedams glorie in de hete woestijn

Alles is in de overtreffende trap. Eerst werden in 2015 de poten geplaatst, vier maal 130 meter hoog. Daarna volgden de hub en de spindel, waaraan de spaken worden gemonteerd. Die as weegt alleen al 1800 ton. ,,Dit was absoluut het ingewikkeldste karwei’’, klinkt het, ,,want dit loodzware onderdeel moesten we op 130 meter hoogte zien te krijgen. Daarvoor zijn de grootste kranen ter wereld aangerukt.’’



De bouwers zijn precies op de helft. ,,Het is nu een soort halve maan’’, legt hij uit. ,,We hebben nog 4 velg-segmenten te gaan. Over vier maanden is het wiel rond. Dan halen we het hulpstaal weg en gaan we de spaken aanspannen. Dat duurt nog wel tot het einde van het jaar. Tenslotte komen volgend jaar de capsules eraan en worden de gebouwen onder het wiel neergezet.’’



Tsja, en dan…dan gaat het gebeuren, en maakt de Ain Dubai z’n eerste proefrondjes. En zal begin 2019 de daadwerkelijke exploitatie beginnen. ,,De verwachting is dat er jaarlijks tussen de 1 en 3 miljoen mensen een ritje zullen maken. Daarbij is het niet de bedoeling dat de rondgang telkens wordt onderbroken, als er nieuwe gasten instappen. Alles is zo ontworpen, dat het reuzenrad op zo’n moment gewoon doordraait.’’