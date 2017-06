Schiedams koppel verruilt Nederland voor Papoea-Nieuw-Guinea

Aan de slag in Gods Koninkrijk, zoals dat heet. De drang om dat te doen zít in de twee. Willem: ,,Die komt van God vandaan.'' Een 'bevestiging' haalden de twee uit de Bijbel. In 2013 waren ze ook al voor een aantal maanden in het land. Toen moesten ze vervroegd weg vanwege gezondheidsproblemen.



Een grote teleurstelling, maar vlak voor vertrek rees direct hoop. Het oog van Esther viel op een passage uit het boek Genesis, dat ze - zoals zo vaak - aan het lezen was: ,,Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb.'' Esther: ,,Toen wisten we zeker dat we zouden terugkeren.''



De twee reislustige Schiedammers worden 'uitgezonden' door een zendingsstichting. Die koos Papoea-Nieuw-Guinea uit, want daar zijn vrijwilligers nodig. Esther: ,,Een totaal andere wereld.'' Ze staan klaar. ,,We hebben regelmatig langere tijd gekampeerd, al is dat niet helemaal vergelijkbaar met wat we nu gaan doen.''