Schiedams ziekenhuis werkt aan Obesitas Centrum

Bert Huizinga is de typische patiënt die nu in het ziekenhuis hulp krijgt vanwege ziekelijk overgewicht, morbide obesitas. Met zijn 1,90 meter en 151 kilo was hij overduidelijk te zwaar. Zijn bmi (body mass index) was met 40 ruim boven de grens voor een maagverkleining.



,,Toen ik tijdens het klussen bij mijn dochter niet meer kon opstaan, kon ik er niet meer omheen. Ik was niet langer meer sterke Bert, maar dikke Bert'', vertelt de gipsmeester, die uiteindelijk in zijn eigen Franciscus Gasthuis werd geopereerd. Want dat was voor hem de enige oplossing, een maagverkleining. Met succes. Hij viel in korte tijd 60 kilo af.



Bmi

Straks kunnen in het Franciscus Obesitas Centrum ook mensen terecht, die niet zwaar genoeg zijn voor een maagverkleining. ,,Nu is er nog te weinig zorg voor de groep met een bmi tussen de 30 en 35,'' zegt chirurg Ulas Biter. ,,Maar wij willen daarvoor vechten.''