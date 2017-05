Schiedamse bijthond krijgt een spuitje, eigenaresse een boete

Jay, de agressieve stafford die in oktober vorig jaar een bejaarde vrouw (80) in Schiedam ernstig verwondde, moet worden afgemaakt. De eigenaresse krijgt een taakstraf van twintig uur, zo bepaalde de rechter gisteren.

De aangelijnde hond viel op 16 oktober vorig jaar zonder enige aanwijsbare reden de 80-jarige vrouw aan die naast haar man in een scootmobiel liep. Jay, zoals de stafford heet, nam een hap uit haar been. Het slachtoffer moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

De Schiedamse eigenaresse gaf ten overstaan van de rechtbank toe dat er geen reden was om de vrouw te grijpen. ,,Ik ging Jay gewoon uitlaten en had hem aangelijnd'', vertelde ze. ,,Hij zag de vrouw en raakte enthousiast. In zijn enthousiasme sprong hij tegen haar op. Hij reageerde niet op mijn aanwijzingen, waarna zij viel en hij haar beet.''

De bijtende boosdoener was eerder ook al bij een incident betrokken. Op 16 juli van datzelfde jaar greep hij een andere hond, een beagle genaamd Bob. Ook toen had het baasje haar hond niet onder controle.

De officier van justitie verweet de Schiedamse gisteren dat zij niet voldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen. De vrouw kocht, zo vertelde zij, op advies van een dierenzaak weliswaar een zogenoemde pinband, maar muilkorfde de viervoeter niet. Ook gaf zij aan niet meer naar het park te gaan en confrontaties met andere honden te mijden. ,,Mevrouw had ook in training kunnen gaan, of deskundigen kunnen raadplegen. Dat heeft zij allemaal niet gedaan. Alleen aanlijnen, niet meer naar het park gaan en confrontaties vermijden, is niet voldoende als je weet dat je hond onverwachts en hard kan bijten'', reageerde de officier van justitie.

De officier van justitie eiste daarom dat de hond, die na het incident in beslag werd genomen en huist in een hondenkennel in Soest, een spuitje krijgt. Bovendien zou een taakstraf van zestig uur moeten worden opgelegd, evenals een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week, met een proeftijd van twee jaar, waarin zij ook geen honden mag houden.

Dat vond de rechter allemaal te ver gaan. ,,Wel is het zo dat u onvoldoende toezicht heeft gehouden. Dat had u na het eerdere incident wel écht moeten doen. Ik wil het risico niet lopen dat de hond dit nog een keer doet, daarom moet hij worden afgemaakt.''