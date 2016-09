Schiedamse studente is visagiste op Prinsjesdag

Waarom heb jij deze belangrijke taak gekregen? ,,Ik heb dit jaar meegedaan aan Skills Heroes. Dat is een vakwedstrijd voor mbo-studenten uit heel Nederland en ik heb meegedaan aan het onderdeel schoonheidsspecialiste. Na een voorronde op mijn eigen school en een kwalificatieronde in Utrecht ben ik in maart derde geworden tijdens de landelijke finale. De beste vier in de finale kregen een uitnodiging voor Prinsjesdag.''



Wat vind je van je prijs? ,,Super, heel erg leuk. Het was ook echt een verrassing. Tijdens die finale hadden ze namelijk niets gezegd over Prinsjesdag. Een aantal weken geleden kreeg ik ineens een mailtje dat ik was uitgekozen.''



Wat verwacht je van morgen? ,,Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, ga het allemaal maar over mij heen laten komen. Prinsjesdag heb ik wel eens op televisie gezien, maar ik volg de politiek verder niet heel goed. Dus ik weet ook niet wat er allemaal gaat gebeuren.''



Weet je al van wie je de make-up moet verzorgen? ,,Ja, ik heb een lijst ontvangen met een aantal vrouwen. Ik kende alleen Mei Li Vos (Tweede Kamerlid PvdA, red.). Van de rest had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord.''



Heb je nog een specialevoorbereiding? ,,Ik heb foto's van mijn modellen gekregen, zodat ik al een beetje kan nadenken welke kleuren het beste bij de vrouwen passen. Je let dan op bijvoorbeeld de kleur van de ogen of de huid. Zo heeft Mei Li Vos een beetje een getinte huid, dus moet ik goed nadenken welke foundation ik bij haar gebruik.''