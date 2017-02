Schielandshuis schittert weer

Binnen is het eveneens 'werk in uitvoering'. De kelder krijgt een prominente rol, waar bezoekers een eerste kennismaking met de Maasstad in al zijn uitingsvormen krijgen voorgeschoteld. De stad van toen, de stad van nu en de agglomeratie in de toekomst. Zuid, noord, oost, west. Dit onderdeel heet de Ontdekking of - ja natuurlijk, want het blijft internationaal - de Discovery.



,,Hier zie je te zijner tijd een bijzonder vormgegeven tijdlijn, plus uitleg over onze beroemde architectuur, maar krijg je ook informatie over wat er op een bepaalde dag allemaal te doen is in de stad. En je kunt leuke spelletjes spelen: dan zie je een gebouw, en moet je de bijnaam raden. Blaakse Bos, Haaienbek, Peperbus. Zo leer je Rotterdam kennen, maar ook begrijpen'', luidt de toelichting.



De parterre is gereserveerd voor een sfeervolle brasserie mét terras, waar de bezoekers kunnen genieten van een drankje en een hapje.