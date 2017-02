Schielandshuis schittert weer

Het is een wat vreemde gewaarwording, in een van de presentatiezaaltjes in het hart van het monumentale, historische complex (gebouwd tussen 1662 en 1665) aan de Coolsingel. Het ruikt er met de kersverse vloerbedekking en strak meubilair naar een frisse, net opgeleverde nieuwbouwwoning, terwijl we ons bevinden in een ruimte die dik 3,5 eeuw oud is.



En dat is dan ook meteen de charme van deze gloednieuwe thuisbasis van Rotterdam Partners, de met booming Rotterdam meedeinende organisatie die de Maasstad met man en macht aan de man brengt. De toerist, in alle soorten en maten, kan aan de 'tuinkant' naar binnen, de buitenlandse delegaties, expats en nieuwsgierige scholieren door de aloude voordeur, trappie op aan de Korte Hoogstraat.



Op 30 december 2012 vertrok Museum Rotterdam uit het fabelachtig fraaie pand en daarna werd het stil. IJzig stil. Totdat recent een heel legertje bouwvakkers en decorateurs het Schielandshuis binnen marcheerde en aan de slag ging. Niet met grove slooppartijen of het wegbreken van muren, maar met het geschikt maken van het gebouw voor zijn zoveelste nieuwe leven: een plek waar Rotterdam zijn gasten welkom heet.