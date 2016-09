Schietende agent verdient volgens het OM geen straf

Dat bleek vanmiddag tijdens het hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag. Een waarschuwingsschot werd destijds niet gelost. Het slachtoffer liep door de politie-actie een dwarslaesie op en zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel.



Aanvankelijk werd Ouaalit verdacht van een poging tot doodslag op de agent, maar de zaak tegen de man uit Bodegraven werd geseponeerd. Het OM vervolgde wel de agent maar vroeg de rechtbank hem te ontslaan van rechtsvervolging. Hij zou uit zogenoemd 'putatief noodweer' hebben gehandeld. Dat wil zeggen dat de noodweersituatie niet bestond, maar de agent het wel als zodanig beschouwde.



Tot verbazing van het OM achtte de rechtbank van Rotterdam dat Deddy S. wel verwijtbaar had gehandeld. De politieman kreeg een maand gevangenis en de maximale taakstraf van 240 uur opgelegd voor de kogels die hij na een alcoholcontrole op Ali afvuurde. De agent schatte volgens de rechtbank verkeerd in dat Ali zijn collega overhoop wilde rijden. Het slachtoffer verklaarde zijn auto naar de andere kant van de weg te hebben willen rijden om 'm daar te parkeren.



Ali noemde het 'rechtvaardig' dat de agent door wie hij in een rolstoel belandde, celstraf kreeg. ,,Mijn leven is naar de knoppen, maar ik durf iedereen weer aan te kijken'', reageerde hij na de rechtszaak.



In beroep

Niet alleen de politieagent maar ook het OM ging in beroep tegen het vonnis. Vandaag diende de zaak in Den Haag. ,,Het leidt bij het OM tot geen enkele twijfel dat de verdachte gerechtigd was zijn vuurwapen te gebruiken," sprak de advocaat-generaal. Hij vindt dan ook dat de verdachte agent niet strafbaar is en eiste om die reden 'ontslag van alle rechtsvervolging' omdat voldoende aannemelijk is geworden dat verdachte deels heeft gehandeld uit noodweer en deels volgens de ambtsinstructie voor de politie.



,,Uit het dossier komt naar voren dat het aannemelijk is dat er op het moment dat verdachte het eerste schot heeft gelost, sprake was van een acute dreiging ten aanzien van de collega-agent.''



Verdachte heeft, stelt het OM, bij het eerste schot gehandeld uit - putatief - noodweer. ,,Op het moment dat verdachte het tweede en derde schot loste, was sprake van een redelijk vermoeden dat het slachtoffer zich had schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op de collega-agent,'' vervolgde de advocaat-generaal.



Hij vindt het gebruik van het vuurwapen geoorloofd. ,,Het gebruik van het vuurwapen vond plaats om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding probeerde te onttrekken en die werd verdacht van een misdrijf waar meer dan vier jaar op staat." Het hof doet over twee weken uitspraak.