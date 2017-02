Schneider danst op heel dun koord

Waar was Ronald Schneider? Fractievoorzitter Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam weet doorgaans alles over het reilen en zeilen binnen zijn partij, maar ditmaal moest de partijstrateeg het antwoord schuldig blijven. Geen idee had Buijt waarom zijn eigen wethouder zo opzichtig schitterde door afwezigheid bij de nieuwjaarsborrel van de Leefbaarfamilie.



Opmerkelijk genoeg dook Schneider wel op bij andere partijen, vrolijk proostend en beleefdheden uitwisselend. ,,Hé gezellig, leuk om je weer te zien!'' Wie niet beter wist, zag een zelfverzekerde bestuurder met een fonkelend 2017 in het vooruitzicht.



Niets is echter minder waar in het geval van Ronald Ernst Schneider. ,,Ik denk dat menig raadslid kan onderschrijven dat het een vreselijke wethouder is om mee in debat te gaan'', verwoordt SP-raadslid Querien Velter deze week op treffende wijze haar ongenoegen op de website Vers Beton. ,,Hij geeft nooit antwoorden en houdt ellenlange betogen.''