'Scholen, doe meer om ontuchtleraar te weren'

Er moet een gedragscode komen waarin alle Rotterdamse scholen beloven om bij het aanstellen van een nieuw personeelslid bij een voormalige werkgever te checken of hij te vertrouwen is.



Dat stelt wethouder Hugo de Jonge naar aanleiding van een incident vorig jaar. Spijkenisser Michel W., wiskundeleraar bij het vavo Rijnmond College, werd opgepakt voor het bezitten en maken van kinderporno. Dat kwam aan het rollen doordat een vavo-leerling seksberichtjes van W. liet zien.



Pas na zijn aanhouding bleek dat W. in 2011 al was ontslagen bij het Comenius College in Capelle aan den IJssel, vanwege sekspraatjes tegen leerlingen. Daarna zei ook de Theaterhavo/vwo hem de wacht aan, wegens signalen van ontucht met minderjarigen op een sportschool.



Zowel de Theaterhavo/vwo als het vavo beweert tijdens de sollicitatieprocedure te hebben gecheckt of W. in orde was. Beiden zeggen een Verklaring Omtrent Gedrag én een positieve referentie van de vorige school te hebben gekregen. Opvallend, want in beide gevallen kwam de wiskundeleraar van een school af waar hij was weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag.



Screenen

Een bezorgde De Jonge wil nu dat scholen beloven beter te screenen, door in elk geval contact op te nemen met de directie van een voormalig werkgever, ook als die zich buiten de stad bevindt.



Dat had in de zaak W. ellende kunnen voorkomen. Want hoewel de directeur van de Theaterhavo/vwo ontkent een positieve referentie te hebben gegeven, kreeg het vavo deze wél, van een teamleider.



,,Vooraf hebben wij niks zorgwekkends over W. gehoord", zegt een vavo-woordvoerder. ,,Pas na zijn ontslag hoorden wij over W.'s geschiedenis op het Comenius. Die school hadden wij niet gebeld; het was ongebruikelijk om meer dan één werkgever te bellen." Het vavo heeft haar lesje geleerd en raadt de wethouder aan om scholen te laten beloven méér voormalige werkgevers te checken, in plaats van één.