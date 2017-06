Scholieren adopteren eenzame opa's en oma's

Scholieren van basisschool De Takkenbosse in Numansdorp kunnen volgend jaar een wildvreemde opa of oma adopteren. De tieners moeten het sociale isolement van de ouderen doorbreken.



Zorgstichting Alerimus uit Numansdorp wil vanaf augustus starten met vier leerlingen en vier ouderen. ,,We beginnen klein omdat ik er bovenop wil zitten'', zegt Saskia Batenburg, coördinator welzijn bij Alerimus. ,,Dit project valt of staat met toewijding van de leerlingen en de ouderen. Het bezoek moet niet na twee of drie keer stoppen. We kunnen een kind natuurlijk niet dwingen, maar als iemand besluit mee te doen, moet er wel iets structureels uit voortkomen.''



Voordat ze in het project worden opgenomen, wordt zowel het kind als de opa of oma grondig onderzocht en nagetrokken. Batenburg wil foute matches uitsluiten. Zo wordt een kind dat gek is op dieren gekoppeld aan een oma met katten en maakt een jongen van 11 die graag politieman wil worden, grote kans gematcht te worden met een oud-agent.



Steun

Batenburg bedacht het project samen met schooldirecteur Andrea ter Riet van De Takkenbosse. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard steunen het adoptie-initiatief met 11.000 euro. Alerimus hoopt dat in navolging van De Takkenbosse ook andere scholen en zorginstellingen zich aanmelden.



Om ook ouders goed te informeren over de opa- en oma-adoptie, wil Batenburg een informatieavond organiseren. ,,Ze kunnen me dan het hemd van het lijf vragen. Dit project is voor ons allemaal spannend, want ouders laten hun kind toch in contact komen met een vreemde. Daar moet iedereen wel achter staan. Maar ik heb er hoge verwachtingen van.''



Het Rode Kruis noemt het project 'uniek' voor deze regio. Lees hier een interview met de initiatiefnemers.