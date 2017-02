Scholieren Bas en Guido bouwen eigen drone

Meer dan 200 uur werkten de twee klasgenoten aan hun profielwerkstuk voor het vak Natuurkunde en Informatica. ,,Het begon met een houten lat’’, zegt Van Velthoven. ,,Daarvan hebben we een frame gemaakt waarop we de vier motoren hebben bevestigd. Want een quadcopter, een drone met vier propellors, is het makkelijkst om te maken.’’



Het duo haalde al het benodigde materiaal uit China. ,,Omdat het daar het goedkoopst is’’, lacht Meere. Maar materiaal bestellen in Azië is één, de vliegmachine in elkaar te zetten is een ander verhaal. Zeker omdat er geen kant-en-klare IKEA-bouwplan is voor een drone. Meere: ,,Het frame en de afstandsbediening hebben we zelf in elkaar gezet. Maar alle mechanische dingen kunnen wij niet maken. Die hebben gewoon besteld en geïnstalleerd.’’