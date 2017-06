School haalt 2.500 euro op voor kankeronderzoek

‘Psychiatrisch rapport niet gebruiken in proces steekpartij’

14:54 Een nog te verschijnen psychiatrisch rapport over Dordtenaar Marlon D., de man die ervan wordt verdacht met kerst een 61-jarige Rotterdammer te hebben doodgestoken, mag niet worden gebruikt in het proces tegen hem. Dat zei zijn raadsman Ton Kessel woensdagmorgen in de Dordtse rechtbank.