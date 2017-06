School Slinge steunt Daniel den Hoed met 3.000 euro

A20 domineert landelijke file top-10

17:17 De A20 tussen Hoek van Holland en Gouda domineert de file top-10. Nergens in Nederland verspillen automobilisten in totaal meer tijd in de file dan op het weggedeelte tussen de Rotterdamse wijk Crooswijk en het Terbregseplein. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Rijkswaterstaat over de periode van 1 mei 2016 tot en met 30 april van dit jaar.